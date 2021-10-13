Киев рассчитывает на "встречный шаг" США в вопросе поставок средств ПВО и ПРО

КИЕВ, 13 октября. /ТАСС/. Украина рассчитывает от США "шага навстречу" в вопросе поставок Украине средств противоракетной и противовоздушной обороны. Об этом заявил в среду на брифинге министр обороны Украины Андрей Таран.

"Относительно новых образцов, да, мы ожидаем от США шага нам навстречу в обеспечении новыми образцами. В первую очередь это касается средств противовоздушной обороны и противоракетной обороны, которых, к сожалению, на Украине в настоящее время нет", - цитирует Тарана издание "Общественное".

Эти темы, а также внедрение достигнутых ранее в Вашингтоне договоренностей, запланировано обсудить в ходе визита в Киев главы Минобороны США Остина Ллойда, уточнил он.

В сентябре офис президента Украины Владимира Зеленского на своем официальном сайте сообщал, ссылаясь на информацию издания Politico, что Украина может получить новые системы противовоздушной и противоракетной обороны Iron Dome ("Железный купол").

Комитет по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США 2 сентября одобрил почти единогласно проект оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября) на $778 млрд. Кроме прочего, согласно тексту документа, Украина в следующем финансовом году по военной линии от США может получить на $25 млн больше, чем в нынешнем году, - $275 млн.