Оппозиционная партия в Грузии поддерживает идею участия в формате "3+3", но с оговорками

ТБИЛИСИ, 13 октября. /ТАСС/. Участие Грузии в формате переговоров "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия, Россия, Турция, Иран) по вопросу разблокировки экономических и транспортных связей в регионе важно, но возможно лишь при условии признания ее территориальной целостности другими участниками. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении парламентской оппозиционной партии "Европейские социалисты".

"Члены политической партии "Европейские социалисты" считают, что инициатива президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о совместном региональном сотрудничестве в формате "3+3" между тремя странами Кавказа - Грузией, Арменией, Азербайджаном - и Турцией, Россией и Ираном является важнейшей. Вместе с тем участие в указанной платформе должно быть при одном условии, что региональные страны признают территориальную целостность Грузии, нерушимость границ и государственный суверенитет", - сказано в заявлении.

В партии считают, что Грузия не может выбирать соседей, с которыми ей жить. Это уже предопределено географией. "Мы не можем сменить регион, географическое расположение страны. Мы не сможем выбрать себе и соседей. Мы жили и живем рядом с соседями. Изменить эту данность можно лишь виртуально. У нас для того есть разум, чтобы исходя из жизненных интересов страны проводить прагматичную, реалистичную и добрососедскую политику", - добавили в партии.

"Европейские социалисты" уверены, что Грузия не должна упускать такую возможность. "Мы считаем, что настало время, чтобы правительство действовало прагматично, для спасения страны. Если мы этот шанс выпустим из рук, подобный момент, может быть, никогда и не настанет, и страна окажется вне всего, а это будет окончательно губительным для государства", - сказано в заявлении.

Вице-премьер Грузии, глава МИД Давид Залкалиани 8 октября заявил, что, несмотря на сложности с РФ, "в столь крупных геополитических проектах Грузия должна быть представлена хоть в какой-то форме".

Формат "3+3"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в среду по итогам переговоров с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном заявил, что обсудил с иранским коллегой инициативу создания переговорного формата "3+3" с Азербайджаном, Арменией, Грузией и Турцией по вопросу разблокирования экономических и транспортных связей в регионе. Как отметил российский министр, иранская сторона высказала положительное отношение к этой идее, такое же отношение наблюдается в Азербайджане и Турции. РФ работает с коллегами из Армении, а также рассчитывает, что и Грузия сможет увидеть свой коренной интерес в создании такого механизма.

С инициативой о шестистороннем формате сотрудничества по Карабаху ранее выступили лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Тайип Эрдоган. Иран приветствовал эту идею, заверив в готовности содействовать шагам по укреплению мира в регионе.