ЛНР считает бессмысленным минский диалог до освобождения ее представителя

ЛУГАНСК, 13 октября. /ТАСС/. Луганская народная республика (ЛНР) считает бессмысленным продолжать диалог в рамках минского формата до освобождения задержанного украинскими силовиками представителя республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК). Об этом заявил в среду глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Сегодня Киев в очередной раз показал свое "желание" и "стремление" к мирному урегулированию конфликта на Донбассе и реализации Минских соглашений - правительство Украины дважды нарушило Минские договоренности", - говорится в заявлении Леонида Пасечника, которое опубликовало агентство Луганскинформцентр (ЛИЦ). "До освобождения нашего представителя в СЦКК продолжать полноценный диалог в рамках минского формата считаю бессмысленным!" - заявил глава ЛНР.

Он отметил, что в день проведения видеоконференции участников Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе диверсионно-разведывательная группа Вооруженных сил Украины (ВСУ) из укрытия атаковала офицера представительства ЛНР в СЦКК. Он, следуя инструкции, обеспечивал контроль за соблюдением всеобъемлющего перемирия в районе контрольного пункта въезда и выезда "Первомайск - Золотое" во время работ по очистке дороги сотрудниками предприятия "Луганский автодор", подчеркнул Пасечник.

Украинские военные применили оружие, напали на обезоруженного офицера представительства ЛНР в СЦКК и захватили его в плен, добавил глава ДНР. "При этом Киев прекрасно знает, что нахождение вооруженных людей на данном участке - контрольном пункте въезда-выезда - категорически запрещено! " - отметил Пасечник.

Несколькими часами ранее украинские силовики открыли огонь по школе поселка Золотое-5, снова повредив остекление. "От неизбежных жертв спасло только то, что с сегодняшнего дня у школьников республики начались осенние каникулы!" - добавил Пасечник. "Своими действиями, дезавуирующими достигнутые договоренности, Украина ставит под угрозу мирный диалог, проходящий в минском формате. Ставит под угрозу жизни жителей Луганской народной республики, а самое страшное - жизни детей!" - подчеркнул глава ЛНР.

"Мы незамедлительно требуем освободить представителя ЛНР в СЦКК, а СММ ОБСЕ и другим международным организациям дать соответствующую оценку провокационным действиям Киева, которые мы склонны считать актом терроризма, и оказать давление на руководство Украины для неукоснительного соблюдения Минских соглашений!" - говорится в заявлении Пасечника.