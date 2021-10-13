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Госдеп: Иран хочет обсуждать возможность расширения ядерной сделки

Спецпредставитель по Ирану сообщил, что США готовы вести переговоры об иного рода сделке, которая бы затрагивала большее число вопросов, нежели СВПД

ВАШИНГТОН, 13 октября. /ТАСС/. Иран, насколько понимает американская администрация, хочет обсуждать возможность расширения ядерной сделки с группой "пять плюс один", и Соединенные Штаты готовы к ведению такого рода переговоров. Об этом сообщил в среду на онлайн-семинаре, который был организован вашингтонским Фондом Карнеги, спецпредставитель США по Ирану Роберт Мэлли.

"Если Иран вернется за стол [переговоров], когда бы он ни вернулся на седьмой раунд, и изложит вопросы, которые явно выходят за рамки Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), а мы слышим именно это, хотя, возможно, ошибаемся, то мы будем готовы вести переговоры об иного рода сделке, сделке, которая бы затрагивала большее число вопросов, нежели СВПД", - заявил сотрудник Госдепартамента США. "Однако Ирану нужно сделать выбор, - отметил Мэлли. - Он не может сидеть на двух стульях, не может говорить, что США должны дать ему больше, чем [предусматривает] СВПД, а Иран предоставит лишь то, чего требует СВПД, или даже меньше".

Совместный всеобъемлющий план действий был подписан с Ираном в 2015 году в целях урегулирования кризиса вокруг его ядерных разработок группой "пять плюс один" - постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из СВПД. Нынешний глава американской администрации Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть США в СВПД. Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция ведут с Ираном переговоры по восстановлению СВПД в его первоначальном виде с апреля в Вене, к настоящему времени состоялось шесть раундов таких встреч.

По словам американского дипломата, Тегеран настаивает в рамках потенциального выхода на новую сделку на расширении масштабов смягчения действующих в отношении него санкций, а Вашингтон - на увеличении числа вопросов и тем, которые охватывают договоренности. "Разумеется, мы, как и многие другие в нашей стране, считаем, что ее [сделку] нужно было расширить или дополнить другими вопросами, которые она не затрагивала. А многие в Иране, и мы выяснили это в ходе шести раундов переговоров, а также слышим во всем, что говорит новое иранское правительство, хотели бы получить нечто большее, чем СВПД. В плане того смягчения санкций, которого они добиваются", - сказал Мэлли.

"Наша [американская] позиция ясна: мы думаем, что лучший путь вперед, и, по нашему мнению, так считал и Иран, - это возвращение к СВПД, а затем обсуждение способов его укрепления, распространения на вопросы, которые по-прежнему глубоко раскалывают Иран и Соединенные Штаты. Мы полагаем, что это отвечало бы нашим обоюдным интересам", - добавил сотрудник Госдепартамента.

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