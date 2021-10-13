В Белоруссии создадут перечень лиц и организаций, причастных к экстремизму

МИНСК, 13 октября. /ТАСС/. МВД Белоруссии по распоряжению правительства будет вести перечни граждан страны, организаций, иностранцев, причастных к экстремистской деятельности. Это предусмотрено постановлением Совета министров республики, подписанном премьер-министром страны Романом Головченко, сообщает агентство БелТА.

"Согласно документу, субъекты противодействия экстремизму и реабилитации нацизма направляют в МВД не реже одного раза в полугодие информацию о применении соответствующих мер. Утверждаются формы, по которым МВД ведет перечни организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, граждан Беларуси, иностранных граждан или лиц без гражданства, причастных к экстремистской деятельности. Эти перечни размещаются на официальном сайте МВД", - отмечается в сообщении со ссылкой на пресс-службу Совмина.

Также в постановлении регламентируется мониторинг соблюдения законодательства о недопущении реабилитации нацизма. Кроме того, документ утверждает положение об оценке символики и атрибутики, информационной продукции "на предмет наличия в них признаков проявления экстремизма" и положение "о республиканской комиссии по проведению названой оценки, которая создается при министерстве информации". "Основанием для проведения оценки будет обращение госорганов, осуществляющих противодействие экстремизму", - добавили там.

По информации пресс-службы, возглавит республиканскую комиссию заместитель председателя комиссии Палаты представителей по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Лилия Ананич, ее замом будет заместитель министра информации Игорь Бузовский. Постановление правительства Белоруссии "О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма" вступит в силу после его официального опубликования.