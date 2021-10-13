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Генсек НАТО заявил об отсутствии "большого прогресса" в диалоге с Россией

Йенс Столтенберг также заявил, что альянс "не рассматривает Китай как врага"

МАДРИД, 13 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что в диалоге между Россией и альянсом нет значимого прогресса. Такое мнение он выразил в опубликованном в среду интервью португальской газете Diario de Noticias.

"Отношения НАТО с Россией находятся на низком уровне, - утверждал Столтенберг. - Я сожалею об этом, я много работал над укреплением диалога с РФ". Он напомнил, что в сентябре встречался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Нью-Йорке, где проходили ежегодные общие прения в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. "Но в нашем диалоге с Россией нет большого прогресса", - считает генсек НАТО.

Что касается отношений с КНР, он отметил, что НАТО "не рассматривает Китай как врага и искренне верит, что нужно работать с Китаем по таким вопросам, как изменение климата или контроль над вооружениями". При этом Столтенберг считает, что нужно учитывать последствия укрепления потенциала КНР для безопасности альянса.

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