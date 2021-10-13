В МИД Израиля заявили, что Иран все ближе к ядерному оружию

ВАШИНГТОН, 13 октября. /ТАСС/. Каждый день отсрочки в переговорах с Ираном делает Тегеран ближе к разработке ядерного оружия, Израиль сохраняет за собой право действовать в любое время и любым способом, чтобы предотвратить это. С таким заявлением выступил в среду министр иностранных дел Израиля Яир Лапид в ходе совместной пресс-конференции в Вашингтоне с госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД ОАЭ шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном.

"В центре моего визита сюда (в Вашингтон - прим. ТАСС) находится озабоченность по поводу гонки Ирана к ядерному вооружению, превращение Ирана в пороговое ядерное государство. Каждый день, который проходит, любая отсрочка и затягивание переговоров приближает Иран к ядерной бомбе. Если террористический режим получит ядерное оружие, мы должны действовать. Израиль сохраняет за собой право действовать в любой момент и любым способом, что не только является нашим правом, но и нашей ответственностью", - сказал Лапид.

"Мы должны дать четко понять, что цивилизованный мир не допустит этого (получения Ираном ядерного оружия - прим. ТАСС). Иранский режим публично заявил, что хочет стереть нас (Израиль - прим. ТАСС) с лица земли. Мы не собираемся это ему позволить", - добавил глава израильского МИД. В ответ на вопрос журналиста он сказал, что Израиль и США "обсуждают другие варианты действий в случае, если дипломатия на даст результата".

"Мы пишем новую главу в истории", - продолжил Лапид, обращаясь к коллегам из США и ОАЭ. "Это союз умеренных стран, которые заинтересованы в том, чтобы жить с надеждой и с оптимизмом смотреть в будущее. Я благодарю вас обоих за этот союз, за вашу дружбу - они вселяют надежду всему миру", - продолжил Лапид.

В Вене с апреля ведутся переговоры между Ираном и международной "пятеркой" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) по восстановлению СВПД. Стороны обсуждают вопросы снятия американских санкций с исламской республики, выполнения ею взятых на себя обязательств в ядерной сфере и возвращения США в СВПД.

Представители государств - участников соглашения проводят и отдельные консультации с американскими эмиссарами без участия Ирана. Первоначально делегации рассчитывали завершить работу в конце мая, затем - в первых числах июня. 21 сентября официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что переговоры по возобновлению в полной мере действия ядерной сделки вновь начнутся в Вене в течение нескольких недель.