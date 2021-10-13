Блинкен: США не поддерживают нормализацию связей с Дамаском и отмену санкций против Сирии

ВАШИНГТОН, 13 октября. /ТАСС/. Администрация США не поддерживает нормализацию отношений между другими государствами и Дамаском или отмену санкций против Сирии до политического урегулирования в республике. Об этом заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции в Вашингтоне с главами МИД Израиля и ОАЭ.

Руководителя внешнеполитического ведомства США попросили прокомментировать сообщения о нормализации связей между рядом государств и Сирией. "Что мы не делали и не намерены делать - это выражать какую-то поддержку попыткам нормализовать отношения с [президентом Сирии Башаром] Асадом или реабилитировать его, или отменять какие-либо санкции против Сирии, или менять нашу позицию против восстановления Сирии, пока не будет достигнут необратимый прогресс в направлении политического урегулирования", - сказал он.

Блинкен сообщил, что администрация США пытается наращивать оказание гуманитарной помощи жителям Сирии и планирует "далее проводить кампанию" против террористических группировок "Исламское государство" и "Аль-Каида" (обе запрещены в РФ) в республике. Госсекретарь отметил, что Вашингтон намерен "требовать привлечения к ответственности режима Асада", а также содействовать соблюдению режима прекращения огня, действующего в некоторых частях страны.