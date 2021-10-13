В США заявили о намерении остановить гонки вооружений

ООН, 13 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены остановить дорогостоящие гонки вооружений, заявил в среду спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт.

"Мы уйдем от дорогостоящих гонок вооружений и восстановим доверие к США как к лидеру в сфере контроля за вооружениями", - сказал он на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН.

Эберхардт добавил, что страна "продолжит предпринимать шаги по сокращению роли ядерного оружия", при этом сохраняя потенциал стратегического сдерживания.