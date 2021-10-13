Правительство Молдавии отозвало своего представителя в Евразийской экономической комиссии

КИШИНЕВ, 13 октября. /ТАСС/. Правительство Молдавии на заседании в среду решило отозвать своего представителя в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Решение было принято единогласно по предложению вице-премьера, министра иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Николая Попеску.

"Есть предложение отозвать Оксану Гречаный с должности полномочного представителя Республики Молдова в Евразийской экономической комиссии", - заявил министр. Он добавил, что эта должность будет ликвидирована, так как "обходилась государственному бюджету как минимум в €10 тыс. в месяц без должной отдачи".

Гречаный, которая работает советником в посольстве Молдавии в России, была назначена на эту должность в прошлом году решением правительства. Она является дочерью Зинаиды Гречаный, которая в прошлом была премьером и спикером парламента, а сейчас возглавляет фракцию оппозиционного Блока коммунистов и социалистов в парламенте.

Молдавия получила статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в 2018 году по инициативе бывшего президента Игоря Додона, которого сменила на этом посту в декабре прошлого года Майя Санду. Со свой стороны, Додон раскритиковал правительство за то, что оно сворачивает сотрудничество с ЕАЭС.