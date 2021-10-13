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В Европарламенте выступили против военно-учебной миссии ЕС на Украине

Евродепутат Харальд Вилимски заявил, что "ЕС определенно не нужны военные авантюры у себя по соседству"

ВЕНА, 13 октября. /ТАСС/. Европейский союз (ЕС) не должен ввязываться в военную авантюру у себя по соседству и создавать военную миссию на Украине. С таким заявлением выступил в среду руководитель делегации Австрийской партии свободы в Европарламенте, евродепутат Харальд Вилимски, реагируя на итоги состоявшегося во вторник саммита ЕС - Украина.

"ЕС определенно не нужны военные авантюры у себя по соседству, - отметил Вилимски в распространенном заявлении. - Поэтому мы считаем неправильной военную миссию на Украине, которая сейчас задумывается".

По мнению депутата Европарламента, подобная миссия ЕС - это неправильный путь, который скорее усилит напряженность на Украине, чем разрядит ее.

Во вторник украинский министр обороны Андрей Таран проинформировал, что военно-учебная миссия Европейского союза будет развернута на Украине до конца текущего года. Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, в свою очередь, по итогам саммита ЕС - Украина в Киеве, что лидеры Евросоюза и Украины еще изучают возможность создания учебной военной миссии ЕС в этой стране и дальнейшего участия украинских военнослужащих в зарубежных миссиях Евросоюза.

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