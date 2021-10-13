Киев заявил о желании заменить Будапештский меморандум на другое соглашение о безопасности

ООН, 13 октября. /ТАСС/. Украина стремится заменить Будапештский меморандум на другое международное соглашение, которое обеспечит ее безопасность. Об этом заявил в среду заместитель постоянного представителя страны при ООН Юрий Витренко, выступая на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи по вопросам разоружения.

Он вновь возложил на Россию ответственность за нарушение меморандума во время событий 2014 года, что в Москве неоднократно опровергали.

"В этих условиях Украина стремится к принятию международного соглашения, которое заменило бы Будапештский меморандум и обеспечило прямые и надежные гарантии мира и безопасности", - сказал дипломат.

После распада Советского Союза Украина унаследовала третий по величине после Соединенных Штатов и России ядерный арсенал. В декабре 1994 года Украина, РФ, США и Великобритания подписали Будапештский меморандум, который гарантировал безопасность в связи с присоединением Киева к Договору о нераспространении ядерного оружия. Согласно договору, Украина ликвидировала ядерный арсенал, а Россия, США и Великобритания гарантировали Киеву безопасность. В процессе ядерного разоружения Украина отдала боеголовки и крылатые ракеты, взорвала пусковые шахты, а 43 стратегических бомбардировщика Ту-160 и Ту-95МС были отправлены на металлолом.