Спецпредставитель ОБСЕ считает важным избегать эскалации в зоне конфликта в Донбассе

КИЕВ, 13 октября. /ТАСС/. Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ на Украине и в контактной группе (КГ) посол Микко Киннунен считает, что на данном этапе в зоне конфликта в Донбассе важно избегать эскалации и необходимо предпринимать все возможные усилия, чтобы подобные инциденты не повторялись в будущем. Об этом он заявил в среду после очередной встречи контактной группы и ее рабочих групп в формате видеоконференций.

"Ситуация в сфере безопасности вдоль линии соприкосновения считается близкой к нестабильной, хотя за последние две недели, по сообщениям СММ, наблюдалось незначительное снижение числа нарушений режима прекращения огня по сравнению с предыдущим двухнедельным периодом. Участники встречи были проинформированы об инциденте, произошедшем на участке разведения Золотое - Первомайск [речь о захвате в плен украинской стороной безоружного офицера представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)]. На данном этапе важно избегать эскалации, а также предпринимать все возможные усилия, чтобы подобные инциденты не повторялись в будущем", - цитирует спецпредставителя ОБСЕ его офис в Киеве.

По информации Киннунена, участники рабочей группы по безопасности обсудили пути сокращения силовых действий вдоль линии соприкосновения "с целью избежать жертв среди гражданского населения и военнослужащих, а также предотвратить повреждение гражданской инфраструктуры". Однако участники не пришли к единой позиции, выразил сожаление посол.

Политическая рабочая группа, отметил Киннунен, продолжила обсуждение проекта плана действий в полном соответствии с минскими соглашениями. В свою очередь заседание рабочей группы по гуманитарным вопросам не состоялось из-за разногласий по поводу участия одного из экспертов. "Я выразил надежду, что на следующем заседании рабочая группа сможет продвинуться в обсуждении важных вопросов своей повестки дня, а именно о пропавших без вести, взаимном освобождении удерживаемых и свободе передвижения через линию соприкосновения", - отметил спецпредставитель.

По его словам, экономическая рабочая группа сосредоточилась на вопросах, связанных с водоснабжением отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины (ОРДЛО). "В этом контексте особое внимание было уделено предприятию "КП Вода Донбасса" и его деятельности в ОРДЛО. Кроме того, участники обсудили пенсионные выплаты, а также экологические вопросы", - отмечается в сообщении.

В среду глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник сообщил, что диверсионно-разведывательная группа Вооруженных сил Украины (ВСУ) напала на безоружного офицера представительства ЛНР в СЦКК, который обеспечивал контроль за соблюдением перемирия в районе контрольного пункта въезда и выезда "Первомайск - Золотое" во время согласованных с украинской стороной дорожных работ, и захватила его в плен.