Politico: США обсудят возможность размещения контртеррористических сил в Узбекистане

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Представители Пентагона намерены посетить в текущем месяце Узбекистан, чтобы обсудить возможность размещения там контртеррористических сил США для потенциального нанесения ударов по позициям экстремистов в Афганистане. Об этом сообщила в среду со ссылкой на источники газета Politico.

"Основная повестка [визита] будет касаться возможности размещения контртеррористических сил <...>, что позволит военным США с большей легкостью вести наблюдение и наносить удары по целям в Афганистане", - говорится в материале.