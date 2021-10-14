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Politico: США обсудят возможность размещения контртеррористических сил в Узбекистане

Как сообщило издание, это "позволит военным США с большей легкостью вести наблюдение и наносить удары по целям в Афганистане"

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Представители Пентагона намерены посетить в текущем месяце Узбекистан, чтобы обсудить возможность размещения там контртеррористических сил США для потенциального нанесения ударов по позициям экстремистов в Афганистане. Об этом сообщила в среду со ссылкой на источники газета Politico.

"Основная повестка [визита] будет касаться возможности размещения контртеррористических сил <...>, что позволит военным США с большей легкостью вести наблюдение и наносить удары по целям в Афганистане", - говорится в материале.

Теги
АфганистанСШАУзбекистан
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