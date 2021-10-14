Главы МИД стран СНГ примут участие в очном заседании в Минске

МИНСК, 14 октября. /ТАСС/. Руководители внешнеполитических ведомств стран - участниц СНГ 14 октября встретятся в Минске в рамках Совета министров иностранных дел (СМИД) организации. Заседание во второй раз за время пандемии состоится в очном формате, предыдущая встреча прошла в апреле в Москве.

Как сообщили в МИД РФ в преддверии заседания, делегации обменяются мнениями по актуальным темам международной повестки дня и взаимодействия в формате СНГ, обсудят вопросы, выносимые на рассмотрение Совета глав государств СНГ, заседание которого состоится 15 октября в формате видеоконференции, проекты заявлений в связи с 30-летним юбилеем Содружества. В повестку дня заседания включено 14 вопросов и 13 проектов документов.

Министры обсудят сотрудничество в сфере миграции, обеспечении биологической безопасности. На уровне глав МИД планируется принять совместное заявление об укреплении Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

Кроме того, руководители дипведомств утвердят положение о международной ассоциации (комиссии) историков и архивистов стран СНГ. Ее задачами станут объективная оценка событий общего прошлого государств Содружества, содействие расширению доступа к архивным документам и координация работы ученых. Значительное внимание планируется уделить культурно-гуманитарному направлению. В частности, готовится решение об объявлении молдавского города Комрат культурной столицей СНГ в 2023 году.

Формат встречи

По данным МИД Белоруссии, практически все страны Содружества примут участие во встрече на уровне министров или их заместителей, от Туркмении будет присутствовать посол республики в Минске. Россию представит глава МИД Сергей Лавров.

Заседание пройдет под председательством министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея в узком и широком составе. После церемонии подписания итоговых документов Макей и председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев сделают заявления для журналистов.

Лебедев ранее отмечал, что, несмотря на пандемию коронавируса и связанные с ней карантинные ограничения, в том числе транспортные, а также санкции, Минск "с честью несет свое председательство" в СНГ.

Белоруссия и Запад

Между тем в отношениях Белоруссии и ряда западных государств продолжает усугубляться кризис. Руководство некоторых европейских стран и США не признает результаты прошлогодних президентских выборов в республике и считает чрезмерно жесткими действия белорусских правоохранительных органов по отношению к протестующим, вводя в связи с этим санкционные ограничения и готовя новые рестрикции.

Россия озабочена подобным положением дел. Как ранее отмечал Лавров, РФ фиксирует попытки ЕС и США "грубо вмешиваться" во внутренние дела Белоруссии. Запад игнорирует действия белорусских властей по консолидации общества и проведению конституционной реформы, считает министр.

13 октября руководители органов безопасности и разведывательных служб государств - участников СНГ обсудили в Москве среди прочего вопросы противодействия влиянию США и других стран Запада на пространстве Содружества.

Сохранение мира в Карабахе

Заседание пройдет на фоне напряженных отношений Азербайджана и Армении, которые при содействии России продолжают усилия по поддержанию мира после прошлогоднего конфликта вокруг Карабаха. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сообщил о достижении договоренности со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым о проведении новой встречи для продолжения переговоров по урегулированию. 12 октября президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели переговоры в Москве.

Напряженная обстановка в регионе отразилась на отношениях Баку и Тегерана. Азербайджан высказывал свою обеспокоенность по поводу военных учений иранских ВС около азербайджанской границы. Тегеран мотивировал маневры заявлением о присутствии сил Израиля на территории Азербайджана. Кроме того, в Баку заявили о незаконном въезде иранских грузовиков в Нагорный Карабах. В результате разногласий осложнились грузоперевозки из Ирана в Армению и другие страны.

Угрозы из Афганистана

В СНГ заявляют о сохраняющейся опасности для стран Содружества, исходящей из Афганистана, где в августе власть захватило радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ). В частности, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев назвал угрозой региональной стабильности резкий рост числа беженцев из Афганистана и по-прежнему большой объем незаконного оборота наркотиков. В МИД РФ продолжают напоминать о недопустимости размещения военных США и НАТО в странах Центральной Азии после ухода из Афганистана, а также об опасности попадания в страны региона террористов под видом беженцев.