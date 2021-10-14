Закон о приостановке соглашения Белоруссии с ЕС о реадмиссии вступил в силу

МИНСК, 14 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон "О приостановлении действия соглашения между Республикой Беларусь и Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения". Он вступил в силу после публикации в четверг на национальном правовом интернет-портале страны.

"Приостановить действие соглашения между Республикой Беларусь и Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения, подписанного в Брюсселе 8 января 2020 года", - говорится в тексте закона.