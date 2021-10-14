В Белоруссии вступило в силу постановление о создании перечня причастных к экстремизму лиц

МИНСК, 14 октября. /ТАСС/. Постановление Совета министров Белоруссии о создании перечня граждан страны, организаций, иностранцев, причастных к экстремистской деятельности, вступило в силу, так как было опубликовано в четверг на национальном правовом интернет-портале страны.

Согласно документу, "субъекты противодействия экстремизму и субъекты противодействия реабилитации нацизма направляют в министерство внутренних дел не реже одного раза в полугодие (не позднее 15 января и 15 июля) информацию о применении мер противодействия экстремизму и реабилитации нацизма, за исключением информации, которая содержится в едином государственном банке данных о правонарушениях".

Как уточняется в документе, будет проводиться мониторинг "соблюдения законодательства в части недопущения реабилитации нацизма, в том числе учредителями, редакциями средств массовой информации, владельцами интернет-ресурсов, журналистами, авторами информационных сообщений и материалов".

Постановлением определяется форма, по которой в перечни причастных к экстремистской деятельности будут включаться организации и гражданские лица. "Положением определяется порядок проведения оценки символики и атрибутики, информационной продукции на предмет наличия (отсутствия) в них признаков проявления экстремизма", - говорится в документе и уточняется, что оценку символике на предмет наличия признаков экстремизма будет давать республиканская комиссия. Заседания комиссии будут проводится "по мере необходимости", а решение приниматься "простым большинством голосов".