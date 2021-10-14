Лукашенко подписал поправку к конституции о едином дне голосования

МИНСК, 14 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон "Об изменении Конституции Республики Беларусь", который вводит единый день голосования на выборах депутатов всех уровней. Об этом свидетельствует документ, опубликованный в четверг на национальном правовом интернет-портале страны.

"Внести в Конституцию Республики Беларусь от 15 марта 1994 года следующие изменения: статью 67 дополнить частью следующего содержания: "Выборы депутатов проводятся в единый день голосования", - говорится в тексте документа. Согласно публикации, закон "вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования".

Ранее белорусский парламент принял обращение к Лукашенко о переносе проведения очередных выборов в местные законодательные органы с 2022 на 2023 год. Предложено продлить полномочия местных депутатов на один год, чтобы новое голосование, запланированное ранее на январь 2022 года, совпало по срокам с выборами в Национальное собрание (парламент). Соответствующий проект закона был внесен в парламент президентом в июне нынешнего года. Совет Республики (верхняя палата парламента) одобрил законопроект 4 октября.