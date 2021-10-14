Талибы призывают США исключить своих функционеров из списков террористов

КАИР, 14 октября. /ТАСС/. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) призывает власти США исключить своих функционеров из списков террористов. Об этом заявил назначенный талибами министр информации и культуры во временном афганском кабмине Хайрулла Хайрхва.

"Американцы должны пересмотреть свои взгляды относительно включения представителей "Талибана" в списки террористов. <...> Они используют наличие наших функционеров в этих списках как инструмент давления на [временное] правительство Афганистана. Мы призываем их придерживаться дипломатических методов, поскольку, на мой взгляд, это все равно не принесет им никакой пользы в будущем", - подчеркнул он в распространенном вечером в среду интервью катарскому телеканалу Al Jazeera.

"Мы призываем американцев дать нам возможность служить своему народу, хотя мы и наши люди понимаем, что все равно некоторые страны не до конца с нами искренни. <...> Если США не исключат представителей "Талибана" из этих списков, это вернется к ним, поскольку они не сдержат данные нам обещания. <...> Мы уже выполнили все свои обязательства, а международное сообщество до сих пор нет", - сказал Хайрхва.

Представитель радикалов в очередной раз указал на то, что на афганской территории отсутствует какая-либо террористическая угроза, в частности со стороны запрещенной в РФ группировки "Исламское государство" (ИГ). "Если наличие ИГ в Афганистане и было кому-то выгодно, то только предыдущему афганскому руководству", - отметил член временного кабмина.

Целый ряд представителей сформированного "Талибаном" временного правительства Афганистана находится под международными санкциями или включен в список террористов в некоторых странах. В частности, возглавивший кабмин мулла Мохаммад Хасан Ахунд в 2001 году был внесен в санкционный список ООН, а за голову назначенного радикалами руководителя афганского министерства внутренних дел Сираджуддина Хаккани ФБР в свое время назначила награду в 10 млн долларов. Помимо этого, несколько функционеров радикального движения отбывали наказание в американской тюрьме в Гуантанамо, включая Хайрхву, который находился там с 2002 по 2014 год.

Ситуация в Афганистане

После объявления США весной нынешнего года о решении вывести из Афганистана свои вооруженные силы талибы развернули масштабную операцию по установлению контроля над страной.

15 августа боевики "Талибана" без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября радикалы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, в которое вошли исключительно члены радикального движения и преимущественно представители самой многочисленной этнической группы Афганистана - пуштуны.

В связи с этим многие страны заявили, что такой кабмин не является инклюзивным, призвав "Талибан" включить в него этноконфессиональные меньшинства страны, а также женщин.