Власти Индонезии открыли курорт Бали для вакцинированных туристов из 18 стран

СИНГАПУР, 14 октября. /ТАСС/. Власти Индонезии с четверга открыли для иностранных туристов из 18 стран острова Бали, Батам и Бинтан, которые были закрыты для посещения с марта прошлого года из-за коронавируса. Об этом заявил министр туризма и креативной экономики Сандиага Уно.

Он сообщил, что первыми смогут въехать жители Китая, ОАЭ, Новой Зеландии, Республики Корея, Японии, а также ряда государств Европы (министр не уточнил, каких именно). "Иностранные туристы должны быть полностью вакцинированы, за трое суток до пересечения границы должны пройти ПЦР-тестирование, еще один тест нужно будет сделать сразу же после прибытия в Индонезию", - указывается в заявлении главы ведомства. "В течение пяти суток они будут находиться в специальных гостиницах, оборудованных под карантинные центры, на четвертый день нужно будет сделать еще один ПЦР-тест, при отрицательном результате иностранцы смогут переселиться в любую другую гостиницу и свободно перемещаться по острову", - рассказал министр. Кроме того, по его словам, "каждый турист должен приобрести страховку с выплатой до 100 тыс. долларов с покрытием заболеваний, вызванных коронавирусом, а также предоставить подтверждение полной оплаты жилья на весь срок нахождения на Бали".

Сандиага также отметил, что "правительства тех стран, откуда будет разрешен въезд, должны будут организовывать чартерные рейсы непосредственно до международного аэропорта города Денпасар" на Бали.

Курорт был открыт для внутреннего туризма несколько месяцев назад. К настоящему времени из 4,4 млн жителей острова примерно 90% получили обе дозы вакцины против коронавируса. В Индонезии в июле наблюдался пик роста числа инфицированных из-за распространения штамма "дельта". Тогда суточный прирост составлял в среднем 50 тыс. случаев, но благодаря строгим социальным ограничениям властям удалось взять ситуацию под контроль. Сейчас данный показатель не превышает 3 тыс. случаев. Всего за время пандемии в стране было выявлено более 4,2 млн инфицированных, из которых свыше 142,8 тыс. умерли.