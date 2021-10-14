Вице-премьер России Борисов провел на Кубе встречу с Раулем Кастро

ГАВАНА, 14 октября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Юрий Борисов в ходе своего рабочего визита на Кубу встретился в среду с бывшим лидером республики Раулем Кастро. Об этом сообщает газета Granma, являющаяся официальным печатным органом ЦК Коммунистической партии Кубы.

"В рамках этой встречи оба [ее участника] выразили удовлетворение прекрасными связями, объединяющими Россию и Кубу, и подтвердили готовность работать над их укреплением. Высокий гость вручил генералу армии копии медалей, врученных еще Советским Союзом главнокомандующему Фиделю Кастро, - отмечает издание. - Товарищ Рауль Кастро направил братское приветствие президенту России Владимиру Путину".

На встрече также присутствовали посол России в Гаване Андрей Гуськов и министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья.

Борисов, находящийся с рабочей поездкой в Гаване по поручению Путина, встретился во вторник с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем и вице-премьером Рикардо Кабрисасом. В ходе встреч обсуждались вопросы наращивания торгово-экономического сотрудничества между странами, а также пути дальнейшего развития совместных проектов на территории Кубы.