В Сирии начал работу детский Центр изучения русского языка и культуры "Рассвет"

ДЖЕБЛА /Сирия/, 14 октября. /ТАСС/. Свыше 300 детей смогут проходить обучение в Центре изучения русского языка и культуры "Рассвет", который открылся в сирийской провинции Латакия. Об этом сообщили журналистам в представительстве Россотрудничества в Сирии.

"В Сирийской Арабской Республике, в городе Джебла, состоялась торжественная церемония открытия Центра изучения русского языка и культуры "Рассвет". В стенах созданного центра одновременно могут проходить обучение до 300 детей различного возраста. Помимо изучения русского языка, детям будет предоставлена возможность изучения культуры, традиций и обычаев народов России", - сказали в представительстве.

Там отметили, что в будущем для воспитанников центра планируется организовывать поездки в Россию для знакомства с памятниками культуры, участия в различных творческих мероприятиях и общения со своими сверстниками.

"В первую очередь такая возможность будет предоставлена тем детям, проходящим обучение в центре "Рассвет", чье детство проходило в регионах, охваченных войной, и чьи родители погибли в борьбе с террористическими и радикальными группировками, в течение длительного времени занимавшимися незаконной деятельностью на территории Сирии", - сообщили в представительстве.

Как подчеркнули в ведомстве, неоценимый вклад в создание Центра изучения русского языка и культуры "Рассвет" внесли представительство Россотрудничества в Сирии, благотворительная организация "Русская гуманитарная миссия", Российский центр науки и культуры в Дамаске, а также представители русской диаспоры в Сирии. Благодаря поддержке Министерства среднего образования САР, администраций мухафазы Латакия и города Джебла были своевременно оформлены все необходимые документы для обустройства и работы центра.

Интерес к России

"Мы очень рады открытию русского центра в городе Джебла. Это большой вклад в развитие наших дружественных отношений. Сирийские дети смогут изучать русский язык, русскую культуру и историю. Без сомнения, это поможет им во взрослой жизни. Возможно, кто-то захочет связать свою судьбу с Россией", - заявил руководитель представительства Россотрудничества в Сирии Николай Сухов на церемонии открытия центра.

Директор Центра изучения русского языка и культуры "Рассвет" Мухаммед Маруф, окончивший в России факультет журналистики Российского университета дружбы народов (РУДН), в свою очередь рассказал, что идея создать частное профильное образовательное учреждение появилась после возросшего в последние годы интереса к русскому языку со стороны сирийцев.

"Очень высокий интерес, очень сильное желание у всех местных жителей. Почти в каждом доме здесь есть один или два человека, которые отучились в России, имеют российский диплом, - подчеркнул Маруф. - Главная цель центра состоит в укреплении гуманитарных связей России и Сирии".

С 2014 года русский язык включен в программу сирийских образовательных школ в качестве предмета по выбору.