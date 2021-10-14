Пресс-секретарь президента Филиппин назвал шуткой предложение прививать от ковида во сне

БАНГКОК, 14 октября. /ТАСС/. Предложение президента Филиппин Родриго Дутерте делать во время сна прививку людям, которые не решаются вакцинироваться от коронавируса, является шуткой. Об этом его пресс-секретарь Гарри Роке сообщил в четверг во время онлайн-брифинга.

Его попросили прокомментировать слова президента Филиппин. "Это просто шутка", - заверил Роке. На вопрос о том, намерен ли Дутерте обязать филиппинцев пройти вакцинацию, пресс-секретарь пояснил, что такое решение может принять только парламент страны.

Дутерте во время телевизионного обращения во вторник высказался в пользу вакцинации лиц, которые не хотят прививаться от коронавируса, во время сна. Президент ранее заявлял, что ищет подходящий закон, который позволит сажать в тюрьму нарушителей карантина. Он также грозил тюремными сроками участникам массовых мероприятий. Кроме того, Дутерте запрещал филиппинцам выбирать, какой вакциной пользоваться, подчеркивая, что все одобренные местными властями препараты эффективны.

30 января 2020 года на Филиппинах, население которых превышает 110 млн человек, выявили первый случай заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в республике превысило 2,69 млн, вылечились 2,56 млн человек, умерли более 40 тыс. пациентов.