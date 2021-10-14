Польша выступила за обсуждение возможности переписать Договор о Евросоюзе

ВАРШАВА, 14 октября. /ТАСС/. Польша поддерживает идею о том, чтобы переписать Договор о Европейском союзе. Об этом заявил в четверг в эфире Польского радио заместитель министра иностранных дел республики Павел Яблоньский.

Почему начался и чем может закончиться конфликт Польши и ЕС

Настаивая на своем. Почему начался и чем может закончиться конфликт Польши и ЕС

"Без сомнения, это выход, который может повести европейскую интеграцию в правильном направлении", - сказал он, отвечая на вопрос о договоре. "О необходимости реформировать договор, переписать его говорил несколько лет назад [лидер правящей в Польше партии "Закон и Справедливость"] Ярослав Качиньский", - напомнил представитель МИД.

"Мы понимаем проблемы в функционировании ЕС, - указал он. - Главная проблема, с которой мы сталкиваемся, - это попытка расширения компетенций институтов за пределы того, что написано в договоре". "Европейские институты за счет новой интерпретации права пытаются причислить к своим компетенциям больше того, что им передали страны-члены", - добавил Яблоньский.

"Новый трактат мог бы это урегулировать, если бы ясно очертил рамки деятельности суда ЕС, запрещая интерпретировать право", - считает он. "Без сомнения, нужно это обсуждать, нужно говорить о том, что сегодняшнее европейское право не соблюдается не Польшей или другими странами, а европейскими институтами", - подчеркнул представитель МИД.

"Если бы сегодня европейские институты заставили Польшу поступать вопреки своей конституции, потому что из вердикта суда ЕС прямо следует, что польские суды должны игнорировать или нарушать собственные конституционные нормы, то это стало бы прецедентом, который европейские институты использовали бы в будущем для аналогичного подхода к другим непокорным странам-членам, трансформируя ЕС в супергосударство. Многие ответственные политики это понимают", - сказал он.

Спор Варшавы и Брюсселя

Конфликт Польши с Европейским союзом по вопросам компетенции европейских институтов продолжается уже несколько лет. Он начался с недовольства Брюсселя по поводу проводимой Варшавой реформы польской судебной системы. В декабре 2017 года Еврокомиссия инициировала в отношении Польши процедуру устранения нарушений европейского права.

В конце прошлого года Совет ЕС и Европарламент условились считать соблюдение принципа верховенства права решающим критерием при распределении бюджетных расходов между членами сообщества. Речь идет обо всех средствах бюджета ЕС, включая фонд восстановления стран Евросоюза после пандемии коронавируса. Польша и Венгрия, которые регулярно подвергаются критике Евросоюза из-за разногласий с Брюсселем в вопросах оценки соблюдения норм верховенства права, выступали против.

7 октября Конституционный суд Польши, рассмотрев запрос премьер-министра Матеуша Моравецкого, подтвердил несоответствие нормы о доминировании европейского права над положениями конституции республики. Это решение вызвало новую волну критики со стороны Брюсселя и спровоцировало разговоры о возможности лишения Польши средств из европейских фондов.