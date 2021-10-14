Польша намерена продолжить обсуждать тему репараций с новым правительством Германии

ВАРШАВА, 14 октября. /ТАСС/. Польша намерена продолжить обсуждение темы репараций за преступления нацистской Германии в период Второй мировой войны с новым правительством ФРГ. Об этом заявил в четверг в эфире Польского радио заместитель министра иностранных дел республики Павел Яблоньский.

"Если говорить о дипломатических шагах, то мы свою позицию подтверждаем. Мы будем эту работу вести. Тут речь не идет о какой-то одной ноте или декларации. Мы будем последовательно указывать, что это дело не урегулировано, потому что если бы так было, то у нас была бы совсем другая ситуация и после войны и сейчас", - отметил он.

"Сегодня, прежде всего, нужно, чтобы немецкое общественное мнение и общественное мнение других стран Европы понимало, какова реальность. Потому что многие граждане в ЕС и США убеждены, что если война закончилась почти восемь десятилетий назад, то дело закрыто", - подчеркнул представитель МИД Польши.

Тема репараций обсуждается в Польше с июля 2018 года, когда лидер партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что страна никогда не отказывалась от компенсаций со стороны Германии. Занимавший тогда пост министра национальной обороны Антоний Мачеревич сообщил в эфире польского телевидения, что с правовой точки зрения у Варшавы есть все основания требовать от Берлина репарации. Работающая над определением общей суммы ущерба группа в польском парламенте, по предварительным данным, оценила его почти в $1 трлн.

В правительстве Германии неоднократно указывали, что не видят оснований для каких-либо выплат, так как в 1953 году Польша официально отказалась от репараций. В Варшаве утверждают, что соглашение 1953 года было подписано с нарушением под давлением СССР и касалось только уже не существующих Германской Демократической Республики и Польской Народной Республики, которая, по версии местных аналитиков, не являлась суверенным государством.