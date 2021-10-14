На Украине впервые отмечают День защитников и защитниц

КИЕВ, 14 октября. /ТАСС/. Праздничные мероприятия по случаю Дня защитников и защитниц Украины проходят в четверг в стране. В этом году в его названии впервые подчеркнута роль женщины в этой профессии.

"Украина неодолима, пока у нее есть мужественные защитники и защитницы. Они защищают украинские границы на суше, в небе и на воде. Оберегают мир и спокойствие в городах и селах. Обеспечивают экономическую безопасность государства. Вы защищаете Украину, а Покров Пресвятой Богородицы да хранит вас!" - написал по случаю праздника президент Украины Владимир Зеленский на странице в Twitter.

День защитника Отечества, который на постсоветском пространстве традиционно отмечают 23 февраля, после государственного переворота в 2014 году на Украине перенесли на 14 октября. Изначально он назывался День защитников Украины, однако 14 июля этого года Верховная рада приняла поправки в статью о праздничных днях в Кодексе законов о труде, добавив упоминание защитниц. В парламенте заявляли, что такое переименование поспособствует "гендерно сбалансированному освещению роли военнослужащих" в защите Украины и надлежащему чествованию воинов обоих полов. Если в 2008 году на службе в Вооруженных силах Украины находились около 1,8 тыс. женщин, то к настоящему моменту - более 31 тыс. женщин.

Еще три повода

Политики, которые пришли к власти на Украине после второго "майдана", выбрали путь максимального разрыва с советским прошлым, а также героизации людей и организаций, сотрудничавших с гитлеровской Германией в годы Великой отечественной войны. Одним из таких проявлений стал перенос "военного праздника" с 23 февраля на 14 октября.

Изначально этот день связан с православным праздником Покрова Пресвятой Богородицы, который широко отмечался еще в среде малороссийского казачества. В частности, в этот день проходили выборы казачьей старшины и другие значимые мероприятия. С 1999 года в стране он получил закрепление в календаре как День украинского казачества. Вместе с тем в этот же день в 1942 году была сформирована Украинская повстанческая армия, боевики которой отметились массовыми карательными операциями на оккупированной фашистами территории УССР.

Украинские националисты, среди которых запрещенные в РФ организации "Правый сектор", "Братство", "Национальный корпус", "Свобода", "Демократическая сокыра" ("Демократический топор") и "Сокол", намерены в четверг провести шествия по центру Киева, посвященные 79-й годовщине создания УПА.

Планируется, что радикалы соберутся в столичном парке имени Шевченко, а затем пройдут до офиса главы государства. Они намерены выдвинуть ряд требований украинской власти, в том числе законодательно запретить выборы в неподконтрольной Киеву части Донбасса. Представители правоохранительных органов ранее сообщали, что в связи с массовыми мероприятиями в столице перекроют ряд улиц.