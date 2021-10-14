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В Узбекистане заявили, что не планируют размещать на своей территории подразделения ВС США

ТАШКЕНТ, 14 октября. /ТАСС/. Узбекистан не получал предложение о размещении на своей территории антитеррористических подразделений США и не планирует предпринимать такие шаги. Об этом в четверг сообщил корр. ТАСС руководитель информационной службы оборонного ведомства республики Бахром Зульфикаров.

"По моим данным, Узбекистан не получал предложение на размещение на своей территории антитеррористических сил Соединенных Штатов и не планирует подобные шаги, так как это запрещено конституцией и не предусмотрено оборонной доктриной нашей страны", - сказал Зульфикаров.​​​​​

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