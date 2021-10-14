Порошенко заявил, что прокуратура фабрикует против него дело за поставки угля из Донбасса

КИЕВ, 14 октября. /ТАСС/. Экс-президент Украины Петр Порошенко, которого назвали причастным к организации поставок угля из неподконтрольных Киеву районов Донбасса, заявил, что прокуратура пытается сфабриковать против него дело. Об этом говорится в четверг в сообщении его партии "Европейская солидарность".

"Прокуратура пытается сфабриковать дело", - сказал Порошенко и потребовал встречи с генеральным прокурором Ириной Венедиктовой, которая накануне заявила, что администрация президента в 2015 году могла играть ключевую роль в организации поставок угля из неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей.

По словам Порошенко, в 2014 году украинское правительство и он как глава государства "вынуждены были спасать ситуацию". "В ноябре 2014 года этот вопрос был вынесен на заседание СНБО (Совета нацбезопасности и обороны), где были даны поручения всем необходимым структурам, включая правительство, Минтопэнерго, чтобы обеспечить углем и взять его в любом месте, в том числе на украинских государственных шахтах, которые зарегистрированы на Украине", - сказал политик.

Он также заявил, что за последние два с половиной года Украина закупила российский уголь на $3,1 млрд. "И разве это с вашей точки зрения не является финансированием страны-агрессора? Разве не является финансированием оккупированных территорий и терроризма, когда кум [президента Украины Владимира] Зеленского - председатель "Укрэксимбанка" - точно не без согласования с Зеленским выделяет $60 млн предприятию, имеющему отношение к угольной отрасли, которое работает на оккупированной территории", - добавил пятый президент Украины.

В среду генпрокурор страны Ирина Венедиктова сообщила, что следствие по делу против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ), депутата Верховной рады Виктора Медведчука о якобы имевших место незаконных поставках угля из неподконтрольных Киеву территорий Донбасса изучает более 10 тыс. телефонных разговоров, в том числе руководства администрации экс-президента Украины Петра Порошенко по реализации этого плана. По словам генпрокурора, в ходе расследования "неожиданно выяснилось, что к вопросам поставок угля и организации процесса в целом были причастны и сотрудники из числа руководства администрации президента Украины по состоянию на тот период".