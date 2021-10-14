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Задержание Саакашвили в Грузии

Украина не обращалась к Грузии с запросом о выдаче Саакашвили

КИЕВ, 14 октября. /ТАСС/. Офис генерального прокурора Украины пока не обращался к компетентным органам Грузии с запросом о выдаче Киеву грузинского экс-президента Михаила Саакашвили. Об этом сообщило в четверг издание "Украинские новости" со ссылкой на официальный ответ офиса генпрокурора.

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"На данный момент ходатайства украинских органов досудебного расследования в Департамент международно-правового сотрудничества офиса генерального прокурора о выдаче (экстрадиции) М. Саакашвили не поступали, а поэтому к компетентным органам Грузии офис генерального прокурора с таким запросом не обращался", - говорится в документе.

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УкраинаГрузияЗадержание Саакашвили в Грузии
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