В Узбекистане заявили, что размещение военных США для борьбы с терроризмом не обсуждается

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Вопрос размещения американских сил в Узбекистане для борьбы с терроризмом в Афганистане не стоит и не обсуждается. Об этом заявил журналистам глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов,

"Этот вопрос не стоит и не обсуждается", - сказал он.

Таким образом Камилов прокомментировал публикацию газеты Politico, в которой утверждалось, что представители Пентагона намерены посетить в этом месяце Узбекистан, чтобы обсудить возможность размещения там контртеррористических сил США для потенциального нанесения ударов по позициям экстремистов в Афганистане.