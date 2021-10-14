{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Йонас Гар Стёре станет новым премьером Норвегии

Левоцентристский блок во главе с оппозиционной Рабочей партией одержал победу на выборах в парламент 13 сентября

ХЕЛЬСИНКИ, 14 октября. /ТАСС/. Лидер победившей на парламентских выборах норвежской Рабочей партии (РП) Йонас Гар Стёре займет пост премьер-министра Норвегии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства страны, распространенном в четверг.

"Новое правительство Норвегии назначено, положение об этом вступает в силу с 12:00 (13:00 мск). Премьер-министр - Йонас Гар Стёре", - сказано в сообщении.

О том, как будут распределены остальные министерские посты, будет известно в течение дня.

Левоцентристский блок во главе с оппозиционной Рабочей партией одержал победу на выборах в парламент 13 сентября, а РП получила возможность сформировать правительство Норвегии и определять политику страны в ближайшие четыре года. До этого королевством с 2013 года управлял правый блок, которым руководила консервативная партия "Хёйре" во главе с Эрной Сульберг.

Теги
Норвегия
Главы МИД стран СНГ выразили озабоченность незаконным санкционным прессингом извне
Читать полностью