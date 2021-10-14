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Главы МИД стран СНГ выразили озабоченность незаконным санкционным прессингом извне

МИНСК, 14 октября. /ТАСС/. Главы МИД стран СНГ выразили серьезную озабоченность в связи с незаконным одностороннем санкционным прессингом извне.

"Мы последовательно отмечаем важность сплоченности и взаимодействия в рамках СНГ для эффективного ответа на общие для наших стран вызовы и угрозы. В этом контексте мы выразили серьезную озабоченность в связи с постоянно расширяющейся практикой неограниченного и незаконного одностороннего санкционного прессинга извне на страны СНГ", - сказал Макей в четверг после заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ.

Главы МИД СНГ обсудили ситуацию, складывающуюся вблизи внешних границ содружества, сообщил Макей.

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БелоруссияМакей, Владимир Владимирович
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