Снайпер открыл огонь в Бейруте во время митинга шиитских партий у Дворца правосудия

БЕЙРУТ, 14 октября. /ТАСС/. Военнослужащие ливанской армии вмешались в четверг в перестрелки, которые вспыхнули в районах Эт-Тайюни и Бадаро в Западном Бейруте во время митинга шиитских партий у Дворца правосудия. Как передал корреспонденту ТАСС очевидец с места событий, их спровоцировал снайпер, открывший огонь с одного из зданий по толпе демонстрантов и военным патрулям, которые обеспечивали безопасность. "Сторонники шиитской "Амаль" и "Хезболлах" открыли ответный интенсивный огонь, - отметил он. - Сейчас перестрелки стихли после того, как солдатам удалось задержать снайпера".

По сведениям очевидца, в столкновения с шиитскими активистами вступили члены оппозиционной партии "Ливанские силы". С обеих сторон имеются несколько раненых.

Ранее по призыву шиитских партий у Дворца правосудия прошел массовый митинг, участники которого потребовали от правительства сместить с поста судью Тарека Битара, возглавляющего комиссию по расследованию взрыва 4 августа 2020 года в морском порту Бейрута.

В понедельник лидер "Хезболлах" шейх Хасан Насрулла обвинил Битара "в преднамеренной политизации процесса расследования". По его словам, глава следственной комиссии "совершает ошибку за ошибкой и уводит расследование в неправильное русло".

Во вторник Битар выдал ордер на арест бывшего министра финансов, депутата Али Хасана Халила за неявку на допрос в назначенный день (12 октября). Ранее был выдан ордер на арест по таким же мотивам бывшего министра транспорта и общественных работ Юсефа Фенианоса. Обвинения "в преступной халатности, которая повлекла за собой трагедию и человеческие жертвы" выдвинуты против экс-главы МВД Нухада Машнука и еще нескольких депутатов.

Между тем законодатели, пользующиеся судебной неприкосновенностью, считают, что судья Битар не обладает полномочиями допрашивать их и своими действиями нарушает конституцию. Высший совет обороны (ВСО) Ливана в среду отклонил запрос на проведение допроса руководителей ливанских спецслужб по делу о чрезвычайном происшествии в порту Бейрута, который поступил от Битара.

Взрыв в порту

4 августа 2020 года в морском порту Бейрута произошел взрыв, мощность которого составила 1 500 тонн в тротиловом эквиваленте. Взрывной волной были уничтожены и повреждены тысячи домов в черте города и за его пределами, погибли 219 человек, пострадали 6,5 тыс., более 300 тыс. граждан остались без крова. По данным МВД Ливана, причиной взрыва стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, хранившейся на складе.