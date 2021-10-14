Армения призвала суд ООН ввести временные обеспечительные меры в отношении Азербайджана

ГААГА, 14 октября. /ТАСС/. Международный суд ООН должен ввести обеспечительные меры в отношении Азербайджана на время рассмотрения поданного Арменией иска о нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Об этом заявил в четверг на слушаниях представитель армянской стороны Егише Киракосян.

Как говорится в подданном ранее Арменией требовании, цель обеспечительных мер заключается в том, чтобы защитить и сохранить права Армении и права армян от дальнейшего ущемления и предотвратить усугубление спора до вынесения решения по существу дела. Киракосян в этой связи подчеркнул, что "существует срочная необходимость принять меры по защите этих прав".

"С помощью этого обращения Армения стремится предотвратить насилие и разжигание ненависти в отношении этнических армян. И этот запрос о временных мерах Армения в срочном порядке направила для защиты прав этнических армян от неизбежного их нарушения", - сказал представитель армянской стороны.

Армения 16 сентября инициировала судебное разбирательство с Азербайджаном в Международном суде ООН в соответствии с Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В иске отмечается, что "Азербайджан на протяжении десятилетий подвергал Армению расовой дискриминации", которая выражалась в том числе в массовых убийствах, пытках и других нарушениях. По утверждениям армянской стороны, "эти нарушения вновь вышли на первый план в ходе конфликта в сентябре 2020 года", когда азербайджанская сторона "вновь совершила грубые нарушения конвенции". "И даже после завершения боевых действий", последовавшего после прекращения огня 10 ноября 2020 года, "Азербайджан продолжил осуществлять убийства, пытки и другие преступления в отношении армянских узников войны, заложников и других заключенных лиц", говорится в иске.

На основе этого Армения просит признать Азербайджан виновным в нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, предотвратить дальнейший ущерб и компенсировать уже нанесенный ущерб.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, в регионе начались активные боевые действия. 9 ноября того же года было подписано трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которое позволило достичь полного прекращения военных действий в зоне конфликта. Азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.

Обстановка на границе начала ухудшаться с 12 мая 2021 года. Тогда армянское военное ведомство заявило, что азербайджанские вооруженные силы в целях корректировки границы пытались провести определенные работы в одном из приграничных районов Сюникской области. С тех пор обе стороны периодически сообщают об инцидентах.