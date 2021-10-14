СМИ: три человека погибли в перестрелках в Бейруте

БЕЙРУТ, 14 октября. /ТАСС/. Три человека погибли и десятки получили ранения в результате перестрелок, возникших в четверг во время акции протеста в столице Ливана, Бейруте. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

По его данным, столкновения с применением огнестрельного оружия произошли в районах Эт-Тайюни и Бадаро в Западном Бейруте во время митинга шиитских партий у Дворца правосудия.

Как указывает телеканал, ранения в стычках в центральных районах Бейрута получили не менее 20 человек.

Командование ВС республики предупредило, что "военные будут открывать огонь на поражение по любому прохожему, вышедшему на улицу с оружием".

Ранее медики из приемного отделения госпиталя "Ас-Сахель" сообщили корреспонденту ТАСС, что по меньшей мере один активист погиб, и восемь получили ранения.

Очевидец с места событий рассказал, что два снайпера открыли огонь по толпе демонстрантов и военным патрулям, которые обеспечивали безопасность у Дворца правосудия на площади Адлия. В ответ сторонники шиитской "Амаль" и "Хезболлах" появились на улицах с оружием и открыли интенсивный огонь. В столкновения с шиитскими активистами следом вступили активисты из оппозиционной партии "Ливанские силы" и члены клана Зуэйтер.

Перестрелки стихли после того, как армейские патрули разместились в Эт-Тайюни и Бадаро. Командование ВС республики предупредило, что "военные будут открывать огонь на поражение по любому прохожему, вышедшему на улицу с оружием".

С обращением к народу выступил премьер-министр Ливана Наджиб Микати, который призвал граждан "соблюдать спокойствие и не допустить сползания страны к междоусобице". Глава правительства обратился к ливанской армии и силовым структурам с требованием обеспечить безопасность в районах Эт-Тайюни и Бадаро и задержать зачинщиков беспорядков.