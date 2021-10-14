Что известно о перестрелках во время протестов в Бейруте

Массовые акции сторонников ливанских шиитских движений "Амаль" и "Хезболлах" на площади перед Дворцом правосудия в Бейруте закончились перестрелками. По предварительным данным, погибли шесть человека, еще около 60 ранены.

ТАСС собрал основное, что известно о происшествии в столице Ливана.