Лукашенко призвал ускорить разработку проекта о единой системе таможенного тарифа в ЕАЭС

МИНСК, 14 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости разработки в рамках Евразийского экономического союза проекта соглашения о единой системе таможенных тарифов. Об этом Лукашенко сказал в четверг на заседании Высшего Евразийского экономического союза.

"В продолжение вопроса о транзитном потенциале необходимо ускорить проекта соглашения о единой системе таможенного тарифа. Его принятие наряду с соглашением о применении в союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок будет способствовать увеличению транзитного потока товаров", - отметил белорусский президент.

Также Лукашенко считает необходимым изменить формат работы Евразийского банка развития. "Надо изменить формат работы Евразийского банка развития. Главные недостатки в его нынешней модели - высокий порог финансирования проектов и отсутствие льготной ставки по кредитам", - сказал он.

Президент Белоруссии заявил о необходимости в ЕАЭС опережающими темпами выходить на использование национальных валют. "Нельзя обойти вопрос расширения использования национальных валют. Где как не в ЕАЭС нам следует опережающими темпами выходить на использование национальных валют", - сказал он.

По словам Лукашенко, чрезмерное использование в расчетах той или иной иностранной валюты лишает страны ЕАЭС "конкурентных финансовых и экономических преимуществ, угрожает безопасности".

Главам государств ЕАЭС предстоит принять решение о переходе ко второму этапу создания общих рынков нефти и нефтепродуктов, заявил Лукашенко.