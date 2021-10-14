В Киеве националисты проводят марш под песню о Бандере

КИЕВ, 14 октября. /ТАСС/. Многотысячный марш представителей националистических организаций проходит в Киеве по случаю Дня защитников и защитниц Украины, который отмечается 14 октября. Акция началась с митинга у памятника Тарасу Шевченко, дальше колонна двинулась по улицам украинской столицы к площади Независимости.

Как передает корреспондент ТАСС, в начале колонны идут сотрудники правоохранительных органов, в том числе взрывотехники с кинологами. Сразу за силовиками шествие, которое организаторы назвали "Марш нации", возглавила колонна радикальной организации "Национальный корпус". Отдельными колоннами идут представители других националистических движений - "Правого сектора" (запрещен в РФ), "Братства", "Общества будущего" - и партии "Свобода", которая назвала шествие "Маршем славы УПА" (Украинская повстанческая армия, запрещена в РФ), днем основания которой радикалы считают 14 октября. По маршруту следования колонн стоят солдаты Нацгвардии.

Участники акции идут под песню "Батько наш Бандера" и с плакатами, прославляющими лидера националистов. На одном из плакатов его фамилия написана с ошибкой - "Бендера".

К офису президента

После короткой остановки на площади Независимости (майдане Незалежности) националисты намерены идти к офису президента на улицу Банковую. "В этот день мы придем на Банковую, чтобы напомнить действующей власти, что никогда и никому не позволим предать Украину, за которую погибали наши воины и которую сегодня продолжают отстаивать украинские защитники и сознательные украинцы. Именно поэтому мы будем требовать от власти начать действовать в интересах украинской нации!" - написали радикалы из "Нацкорпуса" на своем сайте.

Возле резиденции президента Владимира Зеленского участники марша намерены потребовать законодательно запретить проведение выборов на неподконтрольной Киеву части Донбасса до полного восстановления территориальной целостности Украины, прекратить преследование ветеранов силовой операции на востоке страны, а так же принять законопроект об ответственности "за коллаборационную деятельность", под которой в Киеве понимают отрицание агрессии против Украины или оккупации ее территории.

Однако Зеленского в Киеве нет, он находится с рабочей поездкой в Запорожской области. Правоохранительные органы не исключают, что радикалы попытаются прорваться к офису президента, и усилили охрану на Банковой, а также в городе в целом.

Посольство США в Киеве предупредило о возможном насилии на марше националистов. "Ультраправые группы планируют большое шествие, возможно, участников будут тысячи. <...> Предварительная информация и предыдущий опыт указывают, что возможно проявление насилия", - говорится в Facebook дипмиссии.