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WSJ: США до конца года возобновят эвакуационные рейсы из Афганистана

США до конца года возобновят эвакуационные рейсы из Афганистана - "Уолл-стрит джорнэл".

Лукашенко призвал ускорить разработку проекта о единой системе таможенного тарифа в ЕАЭС
Президент Белоруссии считает необходимым изменить формат работы Евразийского банка развития
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