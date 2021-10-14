В Тбилиси перекрыли дорожное движение из-за митинга за освобождение Саакашвили

ТБИЛИСИ, 14 октября. /ТАСС/. Движение автомобилей в центре Тбилиси перекрыто в связи с предстоящим митингом за освобождение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении мэрии Тбилиси.

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"14 октября из-за акции, запланированной на проспекте Руставели, транспортное движение от площади Республики до площади Свободы временно ограничено", - сказано в нем.

Маршруты движения изменил и общественный транспорт, курсирующий в этом районе. Мэрия грузинской столицы призывает горожан пользоваться обходными дорогами и альтернативными маршрутами.

В Тбилиси в четверг на 18:00 (17:00 мск) запланирован масштабный митинг оппозиционной партии "Единое национальное движение" за освобождение Саакашвили. В столицу уже направляются колонны автомобилей из разных регионов страны. На пути их следования сторонники правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" устраивают "коридоры позора" и встречают их вениками.