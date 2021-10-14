{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Задержание Саакашвили в Грузии

В Тбилиси перекрыли дорожное движение из-за митинга за освобождение Саакашвили

Мэрия города призвала горожан пользоваться обходными дорогами

ТБИЛИСИ, 14 октября. /ТАСС/. Движение автомобилей в центре Тбилиси перекрыто в связи с предстоящим митингом за освобождение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении мэрии Тбилиси.

На эту тему
В чем обвиняют Михаила Саакашвили в Грузии
В чем обвиняют Михаила Саакашвили в Грузии

"14 октября из-за акции, запланированной на проспекте Руставели, транспортное движение от площади Республики до площади Свободы временно ограничено", - сказано в нем.

Маршруты движения изменил и общественный транспорт, курсирующий в этом районе. Мэрия грузинской столицы призывает горожан пользоваться обходными дорогами и альтернативными маршрутами.

В Тбилиси в четверг на 18:00 (17:00 мск) запланирован масштабный митинг оппозиционной партии "Единое национальное движение" за освобождение Саакашвили. В столицу уже направляются колонны автомобилей из разных регионов страны. На пути их следования сторонники правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" устраивают "коридоры позора" и встречают их вениками.

Теги
ГрузияЗадержание Саакашвили в Грузии
МИД Польши вызвал поверенного в делах Белоруссии из-за кризиса на границе
Министерство иностранных дел также указало, что Белоруссия не принимает от Польши гуманитарную помощь для мигрантов
Читать полностью