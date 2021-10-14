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Армия Ливана установила личности подстрекателей беспорядков в Бейруте

Шиитские движения "Хезболлах" и "Амаль" обвинили в произошедшей стрельбе христианскую партию "Ливанские силы"

БЕЙРУТ, 14 октября. /ТАСС/. Армия Ливана заявила в четверг, что личности подстрекателей и участников вооруженных беспорядков в Бейруте, в результате которых погибли по меньшей мере шесть человек, установлены.

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Об этом сообщил телеканал  Al Mayadeen.

"Личности подстрекателей и некоторых участников нападений установлены, ведется их преследование", - приводит телеканал заявление армии.

Тем временем шиитские движения "Хезболлах" и "Амаль" обвинили в произошедшей в ливанской столице стрельбе христианскую партию "Ливанские силы".

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