Армия Ливана установила личности подстрекателей беспорядков в Бейруте

БЕЙРУТ, 14 октября. /ТАСС/. Армия Ливана заявила в четверг, что личности подстрекателей и участников вооруженных беспорядков в Бейруте, в результате которых погибли по меньшей мере шесть человек, установлены.
Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.
"Личности подстрекателей и некоторых участников нападений установлены, ведется их преследование", - приводит телеканал заявление армии.
Тем временем шиитские движения "Хезболлах" и "Амаль" обвинили в произошедшей в ливанской столице стрельбе христианскую партию "Ливанские силы".