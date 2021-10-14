Суд перенес предварительные слушания в Нью-Йорке по делу MH17 на 27 октября

НЬЮ-ЙОРК, 14 октября. /ТАСС/. Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка перенес на 27 октября предварительные слушания по иску семьи погибшего в авиакатастрофе на Украине Куина Шансмана к российским Сбербанку и банку ВТБ, а также сервисам перевода денег Western Union и MoneyGram. Об этом ТАСС сообщили в четверг в суде.

Шансман был одним из пассажиров лайнера Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", потерпевшего крушение на востоке Донецкой области в июле 2014 года.

"Предварительные слушания по просьбе стороны защиты перенесены с 14 на 27 октября. Они пройдут в дистанционном режиме в 16.00 (23.00 мск)", - сообщили в суде.

В суде добавили, что также сторона защиты просит предоставить дополнительное время для изучения и ответа на ряд материалов, представленных обвинением. Суд пока не принял решение по данному вопросу.

Семья Куина Шансмана обратилась в американский суд еще в 2019 году. На протяжении двух лет суд рассматривал различные возражения ответчиков относительно возможности рассмотрения дела. Представители семьи Шансмана утверждают, что российские Сбербанк и ВТБ, а также американские сервисы перевода денег Western Union и MoneyGram использовались для финансирования Донецкой народной республики, которая, по мнению истцов, несет ответственность за гибель самолета.

Пассажирский Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH-17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, погибли 298 человек из 10 государств. Несмотря на активные боевые действия, развернувшиеся тогда в Донбассе, Киев не стал закрывать небо над регионом для международных пассажирских рейсов. Для расследования катастрофы была создана совместная следственная группа, в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.