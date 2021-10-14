МИД Польши вызвал поверенного в делах Белоруссии из-за кризиса на границе

ВАРШАВА, 14 октября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Польши вызвало временного поверенного в делах Белоруссии Александра Чесновского для обсуждения миграционной ситуации на границе. Об этом сообщило в четверг польское внешнеполитическое ведомство.

"Разговор касался постоянно ухудшающейся ситуации на польско-белорусской границе, угроз и рисков, создаваемых деятельностью белорусского государства", - информировал МИД, указав также, что Белоруссия не принимает от Польши гуманитарную помощь для мигрантов. Это уже второй подобный вызов за неделю.

С начала текущего года пересечь польско-белорусскую границу пытались более 18,3 тыс. мигрантов. Польша ввела чрезвычайное положение в регионах, граничащих с Белоруссией, систематически увеличивает численность помогающих охранять границу солдат и строит на границе заграждение. Некоторые мигранты, которых не пропускают в Польшу, кочуют на границе.

Власти республики возлагают ответственность за происходящее на белорусское руководство, которое, по заявлениям польской стороны, доставляет мигрантов в свою страну, а затем отправляет их через границу с Польшей, Литвой и Латвией, чтобы спровоцировать миграционный кризис в Европе.

Ранее Польша предложила Белоруссии гуманитарную помощь для мигрантов. Белорусская сторона назвала этот шаг Варшавы популистской риторикой, обвинив Польшу в том, что та "выпихивает" мигрантов с детьми через границу и ввела чрезвычайное положение в приграничном регионе, чтобы это скрыть.