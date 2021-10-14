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В Анкаре начались переговоры между талибами и турецкими дипломатами

Турецкую делегацию возглавляет глава МИД страны Мевлют Чавушоглу

АНКАРА, 14 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу возглавляет турецкую делегацию, которая проводит в четверг переговоры с представителями радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в Анкаре. Об этом сообщил ТАСС источник в МИД республики.

"Турецкая делегация во главе с министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу и делегация "Талибана" во главе с министром иностранных дел [в сформированном талибами временном правительстве] Амиром Ханом Моттаки проводят встречу в здании министерства иностранных дел", - сообщил собеседник агентства.​​​​​​

Теги
ТурцияЧавушоглу, Мевлют
Молния
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