Байден может провести встречу с Макроном во время визита в Рим

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден, вероятно, встретится с французским лидером Эмманюэлем Макроном во время своей поездки на саммит Группы двадцати в Риме в конце текущего месяца. Об этом сообщает в четверг агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

Байден встретится с Папой Римским Франциском в Ватикане 29 октября, сообщил Белый дом.

"Президент и [Джилл] Байден (супруга американского лидера - прим. ТАСС) <...> посетят Ватикан и попадут на аудиенцию к Его святейшеству Папе Франциску 29 октября", - говорится в сообщении.

Стороны обсудят совместные усилия по борьбе с пандемией и климатическим кризисом, а также деятельность в рамках заботы о бедняках.

Ожидается, что 1–2 ноября Байден из Рима направится в Глазго для принятия участия в саммите мировых лидеров на первом этапе проведения 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая пройдет с 31 октября по 12 ноября.