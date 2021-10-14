Азербайджан отвергает обвинения Армении в расовой дискриминации

ГААГА, 14 октября. /ТАСС/. Требование Армении ввести временные обеспечительные меры в отношении Азербайджана из-за расовой дискриминации должно быть отвергнуто Международным судом ООН. Об этом заявил в четверг на слушаниях представитель азербайджанской стороны Эльнур Мамедов.

Как говорится в поданном ранее Арменией требовании, цель обеспечительных мер заключается в том, чтобы защитить и сохранить права Армении и права армян от дальнейшего ущемления, и предотвратить усугубление спора до вынесения решения по существу дела.

Мамедов в свою очередь назвал доводы армянской стороны "неточными", указав, что в ходе слушаний будет разъяснена позиция Баку, "почему просьба Армении о временных обеспечительных мерах должна быть полностью отклонена".