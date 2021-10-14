Пелагее запретили въезд на Украину

КИЕВ, 14 октября. /ТАСС/. Российская певица Пелагея (Пелагея Телегина) внесена в список лиц, кому запрещен въезд на Украину. Об этом в четверг сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ).

"По состоянию на сегодня (14 октября - прим. ТАСС) действует решение о запрете въезда на Украину гражданке РФ Телегиной П. С.", - говорится в ответе спецслужбы на соответствующий запрос украинского издания "Телеграф".

Поводом для такого решения в СБУ указали неоднократные посещения певицей Крыма, который Украина, несмотря на референдум о воссоединении с Россией, продолжает считать своей территорией и требует соблюдения особого порядка въезда. В частности, по информации спецслужбы, она в августе этого года выступала с сольным концертом в Севастополе, участвовала в жюри Высшей лиги КВН, проводившейся в Крыму, а в 2018 году приняла участие в концерте к открытию Крымского моста.

Черный список деятелей культуры, которые "создают угрозу нацбезопасности", Украина впервые опубликовала в августе 2015 года. С тех пор он периодически пополняется. Внесение артистов в список украинского Минкульта по представлению СБУ означает запрет на показ концертов, передач, фильмов и сериалов по украинскому телевидению с их участием, а также запрет въезда на Украину.