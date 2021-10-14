США вернулись в состав Совета ООН по правам человека

ООН, 14 октября. /ТАСС/. Генеральная Ассамблея ООН в четверг избрала в качестве членов Совета ООН по правам человека (СПЧ) на трехлетний период 18 государств, в том числе США, которые вышли из него в 2018 году.

Избрание прошло на безальтернативной основе, все кандидаты в Совет в него прошли. Кроме США, это Камерун, Эритрея, Гамбия, Бенин, Сомали, Катар, ОАЭ, Казахстан, Индия, Малайзия, Аргентина, Парагвай, Гондурас, Люксембург, Финляндия, Литва и Черногория.

Всего в СПЧ ООН входят 47 стран, треть из них переизбирается ежегодно. Россия входит в состав Совета.

В поддержку кандидатуры США проголосовали 168 стран, для избрания было необходимо 97 голосов. "Мы будем в полной мере участвовать в работе Совета по защите и продвижению прав человека. Наши цели ясны - поддерживать защитников прав человека и выступать против нарушений и злоупотреблений этими правами", - отметила в Twitter постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

США впервые присоединились к СПЧ ООН в качестве полноправного члена в 2009 году. В июне 2018 года занимавший тогда пост президента США Дональд Трамп заявил о выходе из состава Совета. Нынешний президент США Джо Байден после вступления в должность в январе 2021 года заявил о возобновлении работы США с СПЧ ООН. Однако, согласно регламенту этой организации, выборы и обновление состава Совета традиционно проводятся только в октябре.