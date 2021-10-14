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Протесты в Бейруте
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В Ливане 15 октября объявлено днем траура по жертвам событий в Бейруте

В этот день будут закрыты все государственные учреждения, а также государственные и частные школы

БЕЙРУТ, 14 октября. /ТАСС/. Премьер Ливана Наджиб Микати объявил 15 октября днем траура по погибшим в результате перестрелок в Бейруте. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении канцелярии ливанского правительства.

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В нем отмечается, что "пятница, 15 октября, будет [объявлена] днем всеобщего траура по жертвам сегодняшних событий". Указывается, что в этот день будут закрыты все государственные учреждения, а также государственные и частные школы.

В четверг в Бейруте произошли перестрелки, начавшиеся во время протестов шиитских партий, недовольных ходом расследования взрыва в морском порту в 2020 году. По утверждениям очевидцев, беспорядки спровоцировали неизвестные снайперы, открывшие огонь с крыш домов. В результате погибли не менее шести человек, несколько десятков пострадали. Ливанская армия ввела в город бронетехнику и пригрозила, что откроет огонь на поражение по каждому, кто выйдет на улицу с оружием.

Теги
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