В Ливане 15 октября объявлено днем траура по жертвам событий в Бейруте

БЕЙРУТ, 14 октября. /ТАСС/. Премьер Ливана Наджиб Микати объявил 15 октября днем траура по погибшим в результате перестрелок в Бейруте. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении канцелярии ливанского правительства.

В нем отмечается, что "пятница, 15 октября, будет [объявлена] днем всеобщего траура по жертвам сегодняшних событий". Указывается, что в этот день будут закрыты все государственные учреждения, а также государственные и частные школы.

В четверг в Бейруте произошли перестрелки, начавшиеся во время протестов шиитских партий, недовольных ходом расследования взрыва в морском порту в 2020 году. По утверждениям очевидцев, беспорядки спровоцировали неизвестные снайперы, открывшие огонь с крыш домов. В результате погибли не менее шести человек, несколько десятков пострадали. Ливанская армия ввела в город бронетехнику и пригрозила, что откроет огонь на поражение по каждому, кто выйдет на улицу с оружием.