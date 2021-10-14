Сейм Польши утвердил проект создания ограждения на границе с Белоруссией за $414 млн

ВАРШАВА, 14 октября. /ТАСС/. Нижняя палата (Сейм) парламента Польши в четверг утвердила проект закона о сооружении на границе с Белоруссией заграждения для защиты от нелегальной миграции. За документ проголосовали 274 депутата, против выступили 174.

Заграждение обойдется Польше в 1,615 млрд злотых (около $414 млн), из которых 115 млн злотых пойдут на техническое оснащение. Все эти средства будут выделены из бюджета страны.

Польская оппозиция скептически относится к этому проекту и требовала отклонить законопроект.

Общая протяженность польско-белорусской границы составляет 418 км. Минобороны Польши с середины сентября ведет на границе строительство забора из колючей проволоки высотой 2,5 метра. Более 80 км из запланированных 180-190 км уже установлено.

С начала августа более 16 тыс. мигрантов пытались нелегально пересечь польскую границу с территории Белоруссии. Большинство таких попыток было предотвращено пограничниками. Свыше 1,8 тыс. нелегальных мигрантов задержаны, 1,3 тыс. сейчас находятся в специальных центрах в Польше.

Варшава возлагает ответственность за происходящее на Минск, обвиняя его в доставке мигрантов в свою страну и их переправке через границу в Польшу, Литву и Латвию, чтобы спровоцировать миграционный кризис в Европе. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в Литву, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.